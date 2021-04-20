精誠(6214)轉投資矽谷新創Gemini Data宣布併購專精數據處理及壓縮技術的大數據新創團隊ParseMe，未來將整合ParseMe的第一哩資料收集系統（First Mile Collection），以及Gemini Data的大數據經驗，打造一站式資料分析解決方案。此次併購不僅創下國內B2B企業軟體新創出場最速紀錄，加入Gemini Data後更可藉由其國際化團隊與通路，加速前進國際市場。

Gemini Data共同創辦人兼執行長林宗瀛表示：「Gemini Data與大數據廠商Splunk保持密切合作，推出的產品線已經成功整合包含數據平台管理與互動式圖譜數據資料分析等應用。Gemini Data此次併購具備視覺化資料萃取技術的ParseMe，除能強化Gemini Data的資料收集方式和彈性，也能讓旗下的智能化圖數據分析平台Gemini Data Explore容納更多不同來源的資料，具備更強大的資料處理彈性，擴大應用場景效益。」

ParseMe創辦人胡辰澔指出：「ParseMe是由8個技術專家組成的大數據新創團隊，成軍不到2年即獲得新創加速器SparkLabs Taipei輔導資源與投資。ParseMe高達業界數據收集速度標準5倍的第一哩資料收集系統以及加密壓縮機制，能有效簡化企業整體資料收集的架構，在多雲混合架構下讓非IT人員得以快速粹取、解析資料的領先工具。ParseMe在創業初期即鎖定朝向國際發展，借重Gemini Data已經具有規模的國際通路與指標性客戶，讓ParseMe的國際化提前達標，歐美市場開發一步到位。」

Gemini Data與ParseMe雙方團隊與產品整合後，企業導入ParseMe後即可透過其提供的Auto Parser，不須編寫程式就可以輕鬆進行資料解析，而不僅更彈性也更易於管理，即便是非IT程式背景者也可以快速從所需萃取的非格式化資料中找到所需資料，並輸出到後端的分析平台，將資料解析的時間從幾天縮短成幾分鐘。

Gemini Data的客戶群包含了許多Splunk重度使用者，資料增量規模從一天數10GB到數TB不等，這些客戶對於提升Splunk的使用效益有持續性的需求，併購ParseMe後將可以幫助這些客戶將資料減量精鍊，提高資料價值密度，從而提升數據平台的儲存效益，也降低圖譜數據資料分析的複雜度。另一方面，ParseMe的智慧資料剖析技術也可以幫助Gemini Data Explore具備非結構化資料與資料流的處理能力，進一步支援更多種原始資料類型，提供企業客戶更完整的一站式資料分析解決方案。

(時報資訊)