20日，外資趁美元貶值之際，以及財報未發布前，進場搶進科技與汽車相關族群，也推升韓股連漲七日並收在歷史新高點。KOSPI指數收3,220.7點，上漲21.86點，漲幅0.68%。2021年迄今，KOSPI已漲近12％。同時，韓元升值，韓國公債殖利率也上升。

三星電子漲0.72％，SK海力士漲0.36％。至於LG Chem漲1.36％，Naver也漲0.26％。

外資買超3279億韓元，約2.95億美元。

Shinhan投資表示，美元疲弱下，外資搶進韓股，市場對韓企財報有信心，不過又創新高的KOSPI則出現壓力。

最新匯價，目前1美元可兌換1,112.3韓元，韓元升值0.3％。今年迄今，韓元兌美元匯價貶值約2％。

韓國3年期公債殖利率上升0.5基準點至1.134％，而10年期的也上升1.8個基準點至1.999％。

(時報資訊)