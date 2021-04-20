國泰台灣5G+(00881)配合追蹤標的指數台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數進行指數成分股調整，宣布新增佳世達(2352)、信邦(3023)、南電(8046)，刪除華通(2313)、玉晶光(3406)、頎邦(6147)，並於2021年4月20日收盤後生效。素有「國民ETF」美譽的國泰台灣5G+(00881)ETF打破多項台股ETF紀錄！今年第一季奪下科技主題ETF績效冠軍，彰顯5G、電動車產業加速發酵的趨勢，廣獲價值型投資人認同，根據集保結算所資料，截至上周五(4月16日)受益人數已逾32萬3千人，投資人數為台灣ETF中第二多，規模更逼近新台幣390億元。

本次成分股調整，納入3檔電動車、自駕車技術及關鍵零組件龍頭股，包括，1.佳世達：在自駕車商機中扮演神經網路的智慧車輛管理系統領導廠、全方位電子代工龍頭；2.信邦：已打入美、歐系前兩大充電站業者，具有世界地位的研發設計力及高度專業客製化充電設備廠；3.南電：居全球第三大載板龍頭廠，受惠電動車用PCB、ABF載板持續供不應求，及AI、5G、先進駕駛輔助系統(ADAS)等趨勢成型而推升的產能需求。

00881其實就是「5G+電動車」，30檔成分股不僅精選出影響力涵蓋全球半導體產業的台灣科技龍頭股如台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)等「護國神山群」之外，還納入鴻海(2317)、廣達(2382)等「電動車產業鏈」概念股，此次調整更納入3檔電動車概念股，00881目前已逾9成的持股為電動車概念產業，也是同時受惠於台灣5G及電動車兩大商機的台股ETF。

(時報資訊)