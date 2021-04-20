興櫃餐飲公司乾杯（1269）20日召開董事會，通過2020年度財務報告，全年合併營收28.09億元，稅後淨利9,956萬，每股稅後純益（EPS）5.35元，改寫歷史次高。董事會並決議每股配發現金股利3.5元。

展望後市，乾杯已全面啟動展店計畫，以拓展既有品牌10家為目標，繼1月台灣事業已展麻辣45台南府城店，緊接著老乾杯南西店、上海老乾杯國金IFC店、深圳老乾杯華僑城店、乾杯寶安壹方城也將於上半年開幕，年底總店數上看50家，為集團注入強勁成長動能，開創更大餐飲版圖，後市可期。

受疫情衝擊，乾杯集團去年上半EPS虧損1.92元，倒國內疫情受控後帶動報復性消費，乾杯集團去年下半起營運「超車」，同時推出外帶外送、加速生鮮電商「乾杯超市」上線搶攻宅經濟、成功減緩疫情衝擊，加上中國大陸補貼政策，成長逾200％，企業轉型效益力道強勁並刷新紀錄，每股純益7.27元，賺贏歷年度全年獲利，繳出全年每股純益（EPS）5.35元、歷史次高的亮眼成績單

乾杯集團於2020年成功轉型為「牛肉（和牛）企業」，旗下事業皆以牛肉為核心，架構出利用不同牛肉部位的業態模板，發揮全牛利用綜效為策略佈局。上半年完成店鋪汰弱留強最後階段，同時趁勢重新改裝老乾杯信義店、乾杯板橋列車等多家分店。並於內需逐步回溫時，開創出2個可以運用到現有餐飲模板尚未使用到的牛肉品牌，包括專賣和牛漢堡排的平價品牌「高木食堂」搶攻午間市場，降低投入成本、利用既有店鋪非營業時間販售。更於年底推出「乾杯汪汪」頂級寵物食品，不僅為集團添柴火，開創新的營運動能，更有效提升集團全牛利用。

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