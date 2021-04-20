嘉縣某國中昨天傳出有女學生較晚到，卻被反鎖在外並要求「學狗叫」才能進教室，1名家長得知後氣得在臉書發文表示，這不是羞辱同學什麼叫羞辱。該校校長了解情況後表示，老師當時有點類似情境式即興表演的方式說出口，但若造成同學不舒服，會請老師日後採取正向措施。

一名女學生說，因為同學生理期，換衣服較慢較晚進教室，但老師把教室門關上，要裡面的同學跟外面的5個同學說要狗叫，讓裡面的同學聽到才能進去。

女學生家長在臉書發文「這是什麼為人師表？什麼樣的教學心態？就因為同學較晚進入上課班級教室，竟被鎖門在外並要求晚進教室的幾位同學在教室門口學狗叫，直到裡面同學及老師都聽到狗叫聲才肯開門鎖讓晚到的同學進去。這不是羞辱同學什麼叫羞辱。」

該校校長說，昨下午第一堂課老師已在教室等候，因舞蹈課有些學生換衣服較晚到，該堂課老師說「那就學狗叫或貓叫」，教室內的同學就去把門關起來，跟外面的同學說要學狗叫，但教師並沒有對晚進教室的同學做處分。

校長表示，當時老師並不知道學生感到不舒服，後續會請老師依照教育部規定採取正向措施。

(中時 )