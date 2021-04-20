行政院長蘇貞昌(左二)20日視察烏溪伏流水工程，聽取水利署長賴建信的工程與計畫簡報。左為彰化縣長王惠美。（謝瓊雲攝）

蘇貞昌強調政府會努力找水、調水、節水，目前沒有供四停三規畫。（謝瓊雲攝）

中部地區水情亮紅燈，台中市和北彰化已經實施兩輪「供五停二」分區限水措施，而經濟部水利署上個月也啟動「緊急抗旱水源應變計畫2.0烏溪伏流水工程」，行政院長蘇貞昌20日下午親自南下視察，談到政院近日人事爭議、幕僚回鍋，強調大家都是一起為國家做事，應該互相加油。

蘇貞昌在經濟部長王美花、水利署長賴建信等人陪同下前來視察工程，彰化縣長王惠美也率局處首長出席，謝衣鳳、黃秀芳和陳素月等藍綠立委都到場關心。蘇貞昌看來身體欠安，講話聲音沙啞、上氣不接下氣，但對媒體提問有問必答。

對於昔日愛將丁怡銘卸任政院發言人後，竟又悄悄回鍋成有給職政院機要顧問，且疑似私下打電話到立法院「嗆聲」。蘇強調，自己一直要求幕僚跟各界溝通都要非常平和，他很感謝立法院正副院長、黨團總召對政院的指教支持，讓行政院團隊能為國家做事，大家都是為國家做事，應該互相加油。至於政委張景森暗諷「用徒者亡」，他則說沒聽到這話。

對於朱立倫批評蘇貞昌把手伸進個財團法人、公營事業，蘇貞昌說，自己身為閣揆本來就有財團法人與公營行庫的人事核定權，不會有總統府來插手。他向來不會盲目蓋章，各部會報人選上來，絕大多數董、總他之前都不認識，因此都會詳細了解、約見，希望他們盡心盡力做好；這是職責所在，各部會都有嚴謹的考核程序，做得好不好、適不適任，自然都會有所處理。

至於中部分區限水，部分位處管線末端區域用戶，因水壓問題變相成了供四停三；蘇貞昌說，中部民眾真的很配合，知道現在不是抱怨的時候，節水工作主動、到位，節水率超乎預期；經濟部也非常用盡心力在找水、調水和節水，做得很好，比2015年乾旱時，停供後通水情形已有大幅改善，管線末端的極少個案，將會由經濟部水利署和台水公司會再作改善，目前抗旱中心並無供四停三規畫。

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(中時 )