民眾體驗LAB X 《面向未來—共感聯覺》虛擬實境展覽。 （台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院舉辦LAB X《面向未來—共感聯覺》虛擬實境展記者會，出席人員（由右至左為）《皿》創作者黃浩旻、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、《低級自由》創作者李懿澕、數位藝術基金會藝術總監王柏偉、歌劇院藝術教育部經理黃本婷。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院於NTT-TIFA推出LAB X《面向未來—共感聯覺》虛擬實境展，展出7件國內外VR（虛擬實境）新作品。歌劇院藝術教育部經理黃本婷20日表示，現今藝術家大膽嘗試跨界，運用不同的介質和媒材創作，希望「LAB X藝術跨域實驗平台」能成為年輕創作者跨域創作研究交流的管道。

LAB X《面向未來—共感聯覺》展集結7件國內外數位互動藝術作品，自4月20展至5月2日。《沖田先生的記憶劇場》、《留給未來的殘影》及《Oli邊境》3部作品為線上售票；《低級自由》為線上免費報名欣賞；《Archive or Alive：劉守曜獨舞數位典藏》、《皿》及《AFTERLIFE網路來生》等作品則採現場登記，免費觀賞。

黃本婷說，活動與財團法人數位藝術基金會合作，除了展覽之外，還規劃了2場虛擬實境及高速攝影3D 掃描工作坊及2天的國際論壇，提供民眾知識學習、資源分享及專業交流的機會。

去年獲得高雄電影節VR組「金火球大獎」的《沖田先生的記憶劇場》，日裔加籍導演沖田藍道爾描述他祖父於1935年前往加拿大，適逢二戰爆發，被送進集中營監管。觀眾須一起收拾行囊、過海關，在農場槌打木椿及開墾農田等互動，才能讓故事繼續發展下去。

《留給未來的殘影》由導演陳芯宜與編舞家周書毅共同創作，此片透過金馬影帝莫子儀的旁白配音；《Oli邊境》是綺影映畫與法國Digital Rise合製的360度環景VR作品，由劇場導演陳彥斌與跨界音樂人王希文共同創作，觀眾可穿梭於阿美族部落的表演儀式；李懿澕《低級自由》透過趴坐式體感裝置，讓觀看者化身為一隻「蟑螂」，透過複眼、模擬觸角擺動和尾毛偵測感應設計，穿梭於3D虛擬空間裡。

《Archive or Alive：劉守曜獨舞數位典藏》結合360度全景影像，觀眾可自由點選切換觀看角度；黃浩旻創作的《皿》是透過意識遞延裝置系統，民眾穿戴頭盔裝置可感知意識與現實的差異；《AFTERLIFE網路來生》從亞洲的宗教、生死觀中提煉建構9層想像空間，觀眾可感受到數位身體的生死輪迴特殊體驗。

(中時 )