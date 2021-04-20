27歲日本暗黑女神三上悠亞，長相精緻甜美又有F罩杯的魔鬼身材，成為眾多男粉的夢中情人，她近日在YouTube頻道大聊學生時代的過往，媽媽甚至抖出女兒的黑歷史，包括國中其貌不揚、交男友就學壞等。

三上悠亞從偶像女子團體「SKE48」轉戰成人界，以高顏值外表和不科學身材一炮而紅，還組團《Honey Popcorn》於南韓出道，粉絲遍佈日、韓、台及大陸等；除此之外，三上悠亞開創自媒體YouTube當網紅，最近上傳一支新影片，主題是學生時代的種種，她的媽媽也首度在鏡頭外「現音」客串，還爆料女兒的不堪過往，表示三上悠亞讀國中一年級交了初戀流氓男友就走偏學壞，升上國二時更變本加厲，三上悠亞聽完笑著認了：「國中我變成太妹。」

三上悠亞和媽媽感情十分好，在影片中時不時拌嘴，媽媽狂虧：「妳國二時應該是長最醜的時候。」三上悠亞馬上反駁：「哪有！我很可愛好不好！」從畫面中，可以看到三上悠亞國中時留著及肩短髮、皮膚黝黑，但臉型和五官似乎沒差太多。三上悠亞媽媽繼續爆料，說某次下班回家，看到女兒居然和男友躺在同個床上睡覺，看起來像是在房間激戰過了，令媽媽內心非常衝擊和憤怒。

此外，三上悠亞自爆用真名「鬼頭桃菜」加入女團SKE48前，曾經參加AKB48的選拔活動，不過她當時在會場內大聲與男友講電話，招來旁邊的參賽者議論紛紛，後來因為媽媽反對就沒有加入AKB48。

(中時新聞網)