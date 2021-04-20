竹南廣源科技園區淨水廠引用大埔水庫原水。（謝明俊攝）

苗栗、新竹因面臨缺水限水問題，包括竹科廠商都在四處尋找備用水源，廣源科技園區因擁有自有淨水廠，包括台積電、京元電子、華夏海灣等重要廠商，都向廣源洽詢供水，廣源科技園區創辦人謝廣源非常欣慰能協助其它廠商度過難關，也見證謝廣源當年創業時的遠見。

成大機械系畢業的謝廣源，有著理工人的實幹精神，他從1969年就回鄉接掌父親創立的廣源造紙公司，事業體一路擴增，至今已在台中大甲設置2座造紙廠，並且一手打造竹南廣源科技園區，全憑一步一腳印做出來。目前園區內廠商已有群聯電子等30多家，員工多達8千多人，多半是苗栗在地子弟。

謝廣源籌設開發科技園區，決定自建淨水廠，向經濟部申請自來水經營及汙水處理等2項業務獲准，是國內少數有合法執照的民營淨水廠。

竹南廣源科技園區淨水廠綠化非常徹底，彷彿是座水果公園。（謝明俊攝）

廣源科技園區創辦人謝廣源協助同鄉廠商度過缺水難關。（謝明俊攝）

苗栗缺水問題從去年就開始浮現，最早是頭份華夏海彎先向謝廣源洽商供應備用水源，目前，廣源科技園區淨水廠每天供應3、4百噸用水給華夏海灣，運水車租金每車由6千元暴漲至1萬2千元，但謝廣源基於同鄉企業相互幫忙，免費提供用水。京元電子近來也前來洽詢備用水源，以備萬一。

去年間，台積電旗下子公司向謝廣源接洽供水證明，以備興建新廠，台積電計畫在竹南大埔興建新廠，找謝廣源商議擴建淨水廠，謝廣源當初規畫淨水廠面積廣達3公頃多，還有足夠廠區可資擴建。而且，謝廣源當初鑽挖原水輸水幹管時，同時預先埋設1條不鏽鋼輸水幹管，如今，都可派上用場。

據悉，廣源科技園區淨水廠在建置時，就花了數億元造價，但園區開放招商之初，進駐廠商不多，所以淨水廠用水量不大，每年虧損數百萬元，但謝廣源仍堅持淨水廠持續營運，還陸續增添新設備，如今，遭遇百年難得大旱，才見到謝廣源的遠見。

(中時 )