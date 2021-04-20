「台北房子都這樣租嗎？」近日一名北漂女大生古同學，在網路找租屋，看到一個方正的房間，還擁有10坪大的空中花園套房，立即心動約房東看房，到現場卻被眼前景象驚呆，房間根本沒有牆面，更沒有天花板，只用黃色的帆布包住，月租卻要12000元，照片曝光引發網友熱烈討論，「真的太奇葩了，颱風來真的就太刺激了」。

北漂女大生古同學昨（18）日深夜在臉書分享看屋經驗，她到台北大安區一處看房，到現場卻被眼前景象嚇傻，房間沒有牆壁和天花板，只用一個黃色的帆布包住，像極了蒙古包，她當下詢問房東「這樣冬天不冷嗎？」沒想到房東冷回「冷，哪裡都冷」，她忍不住翻白眼直呼「我心真的好冷」。

女大生實際約了房東看房，發現並沒有任何的牆壁、天花板，只用黃色帆布包裹。（圖／翻攝自古同學臉書）

古同學透露，當初會看房全被戶外花園吸引。（圖／翻攝自古同學臉書）

古同學表示，當初在網路上看到這間房子時，標榜地點優、吃喝玩樂俱全、獨立套房、通風採光佳及格局方正，再加上可愛的戶外花園，「我覺得應該不差」，月租12000元也都在預算範圍內，因此立馬約了房東看房，「但我真的嚇到了，現在台北房子都這樣租嗎？雖然我也想漸漸成為outdoor人（喜歡戶外活動），但也不是這樣吧！」

古同學表示，房東還在網站放了一張有床的房間照片，但到現場根本與照片不符。（圖／翻攝自古同學臉書）

貼文曝光後，引發網友熱烈討論、轉發，「真的是稀有物件」、「台北租房真的都能刷新三觀」、「太奇葩了啦」、「太扯了這個，嘆為觀止」、「天天都在家露營的概念」、「颱風來的時候就刺激了」。

(中時新聞網)