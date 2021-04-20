嘉義今天下午發生芮氏規模4.3地震，震央位在阿里山鄉、深度僅17公里，是台灣地區3天以來的第3起極淺層地震。

各地最大震度，嘉義4級、雲林3級、南投3級、彰化3級；台中、台南、高雄都是2級。

這起地震發生在下午3點59分，震央位在嘉義縣政府東偏北方47.2公里（阿里山鄉）、深度17公里，是繼18日花蓮兩起極淺層地震後，台灣又一起極淺層地震。

罕見的是，發生地震的阿里山鄉，過去出現有感地震的機率並不高。

(中時新聞網)