「為什麼手機沒有響警報，難道我是邊緣人？」每每發生震度較大地震時，民眾就會收到地震國家級警報，但是部分民眾卻未接獲，氣象局地震測報中心表示，經過相關單位多次討論檢討，地震國家級警報發送標準將會統一，各縣市政府所在地只要震度達4級以上將會發送，預計5月實施上路。

不只去年，日前花蓮縣壽豐鄉發生的2起震度5強與6弱的地震，許多民眾反映所在地震度明顯超過4級，手機卻是「靜悄悄」，一直到地震結束都未收到任何地震國家級警報，似乎自己是國家邊緣人。

地震測報中心主任陳國昌表示，針對有些民眾沒有收到地震國家級警報，去年起已多次收集學者專家以及縣市政府的建議，縣市政府一致認為應該設立統一標準，不需要將台北市列為「特區」處理。

陳國昌解釋，各縣市只要預估震度達到4級就會發送地震國家級警報，唯獨台北市只要震度達到3級就會發送，因為當初有學者建議，台北市人口較密集，房屋也較老舊，應該要稍微放寬警報發送標準，因此才有現在標準不一的情況。

「不過台北市在新北市中間，往往發生地震新北市沒收到警報，台北市反而有收到，這樣看來也是很奇怪。」

陳國昌進一步說，相同地區有些民眾沒收到警報的原因其實很複雜，一般來說通訊業者發送率已經接近100％，一方面可能是訊號不穩定，另一方面是基地台問題，手機機型也是影響因素之一。

陳國昌表示，目前與防災單位、地方政府、科技單位、NCC的行政流程已經跑得差不多，明(21)日將召開與各縣市政府的討論說明會，之後將發文給上述相關單位，5月起全國各縣市政府所在地只要震度達4級以上將會發送警報。

(中時 )