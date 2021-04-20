台北市長柯文哲積極栽培副市長黃珊珊接班，不少行程都由黃代替柯出席，不斷傳出此舉讓另名副市長蔡炳坤不滿，引爆不和、內鬥聲浪，如今再傳出蔡感到心力交瘁，3周前向柯請辭，柯極力慰留。

柯文哲去年開始多次讓黃珊珊代打出席各式市政場合，有意培養黃接班，藍綠議員乾脆直接稱呼黃是「代理市長」，種種動作讓蔡炳坤不滿被黃珊珊搶盡鋒頭，甚至爆出2人私下角力，即使有各自局處分工，但市政活動還是見2人互踩行程搶曝光。

上月柯文哲還為此下令要「專案列管」副市長行程，成立LINE群組平台管理，黃、蔡各派出幕僚加入溝通，避免搶行程狀況出現。

據市府人士指出，黃、蔡兩人明爭暗鬥，讓蔡炳坤心力交瘁，約莫3周前向柯文哲提出請辭，柯則考量適逢議會開議，強力慰留蔡，上周民眾黨開中央委員會，蔡炳坤沒有出現，柯文哲不小心脫口說「蔡副想離職，實在是很麻煩」，立委蔡壁如聽到後趕緊提醒不要在這裡講。

蔡炳坤今表示，2年多前，他以歡喜心加入台北市政府團隊，謝謝柯文哲給了他為市民服務的機會。2年後的今天，他仍一本初衷，以感恩心面對各種衝擊與挑戰，盡力而為，謝謝外界的關心。

(中時 )