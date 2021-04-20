高雄市政府20日與宏達電一同宣布台灣首座結合5G獨立組網專網以及邊緣雲VR場域，正式公開全台民眾及企業體驗，此場域設置於高雄「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」。宏達電表示致力打造5G產業生態鏈，推動國內5G企業網路及協助企業轉型，此成功將帶動國內產業從硬體到軟體發展，與高雄市政府一同實現「科技亞灣，智慧高雄」的願景。

宏達電與高雄市政府合作的「HTC 5G獨立組網專網場域」是5G獨立組網（Standalone, SA）的端對端企業專網解決方案，結合宏達電遠端串流軟體平台管理服務、邊緣運算技術、符合開放式架構標準的5G網路軟體、網路安全防護機制、XR服務解決方案，可達成高傳輸、低延遲及廣連結的5G獨立組網專網環境。

宏達電表示，「HTC 5G獨立組網專網及邊緣雲VR解決方案」提供企業低建置成本、低空間需求，以及高度垂直整合與模組化服務的完整解決方案，並可支援各式終端應用，實現如即時影像監控、多人連線、XR、4K、8K影音大流量應用場景，讓企業得以將廠房或一般辦公空間，快速打造轉型所需的5G高速、穩定及安全的企業環境，進而改善運營績效，例如透過有效的訓練環境來提升員工工作安全性的廠房教育模擬訓練、VR多人教育訓練，實作及協作雲端管理教育系統等應用。

(工商 )