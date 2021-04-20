小朋友也用他們的閱讀熱情，回饋愛護大家的李老師，許多人在學校將圖書上架後，就迫不及待找尋和翻閱。（金門縣府教育處提供）

小朋友也用他們的閱讀熱情，回饋愛護大家的李老師，許多人在學校將圖書上架後，就迫不及待找尋和翻閱。（金門縣府教育處提供）

3年一千多個日子，板橋國小退休老師李聰任偕另一半林淑瑤到處募集書籍，只為跨海幫忙金門19所小學成立班級圖書角，全縣206班平均分配大約200本書，小小圖書室成為大家充實知識的好地方，一段杏壇佳話也在書聲朗朗中傳開出來。

全縣學生人數最多，有44個班級的中正國小，在4月15日拿到跨海寄來的最後1批圖書8800多本，李聰任很開心完成在金門的最後一塊拼圖，接下來準備向馬祖前進，再募集1萬本圖書，也讓同樣在這座外島求學的孩子們，也能打開教室圖書角的窗口，拓展自己望向開闊世界的視野。

在板橋國小任教時，就在教室開闢圖書角的李聰任，一直認為讓孩子就近有書可讀，隨手拿到想看的書，比要他們上圖書館更能激發閱讀動力。他在退休後將目光轉向外島，希望為偏鄉推展閱讀也盡一些心力，在熱心家長的支持和協助下，讓他不一樣的退休生活比起過去更加忙碌。

3年來將近4萬本各種圖書送到金門的李聰任認為，教室是小朋友一天生活的主要場所，圖書角的設置讓孩子們閱讀更方便，正是讓他們養成閱讀的最佳時機，而每位小朋友在6年的時間裡，身邊至少有1200本不同程度的書籍可以閱讀，累積的知識力將十分可觀，這也是他們未來邁向知識大海的潛力和動能。

小朋友也用他們的閱讀熱情，回饋愛護大家的李老師，許多人在學校將圖書上架後，就迫不及待找尋和翻閱，看在原本擔心孩子的世界只有手機和網路遊戲的家長眼裡，李聰任跨海送來的不只是五顏六色，圖文並茂的圖書，更是讓大家看到孩子未來的希望和美好。

(中時 )