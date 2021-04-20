美國總統拜登3月底提出超過2.3兆美元的8年美國基礎建設更新計畫，預期帶來的經濟效益將刺激市場，民主黨更聲稱要在夏季前推動該法案，這使得去年下半年以來大量吸金的機器人ETF資金輪動至基建ETF，2021年第一季資金流入規模是去年全年的3倍。

拜登基建計畫預計投入超過2.3兆美元，除了更新美國長期以來所缺失的基礎建設計畫，同時也加強包括半導體產業發展，先前找來美國半導體巨頭英特爾、全球晶圓代工龍頭台積電、南韓科技大廠三星電子，商討在美建立一條半導體生產線，建立與大陸競爭科技產業霸權的優勢。

據金融時報報導，Global X數據指出，美國市場的基建ETF在今年第一季淨流入17億美元，遠超去年全年的5.83億美元。過去12個月，美國基建ETF資產規模從1.38億美元飆至29億美元，翻漲超過20倍，「Global X美國基礎建設發展ETF」(美股代號：PAVE)，資產規模更是達23億美元。PAVE今年以來上漲超過22%。

有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌管的全球最大的主動型ETF方舟投資（ARK Investment Management, ARK），投資專注在顛覆和破壞式創新，去年投資電動車大廠特斯拉等顛覆市場思維的標的獲得巨大成功，也讓ARK新興主動型ETF(美股代號：ARKK)一躍成全球最大的主動式ETF，截至去年底就超過合計240檔主動型ETF的規模。

若以ARK旗下的自主技術與機器人主動型ETF(美股代號：ARKQ)，目前規模約33.4億美元，今年以來一度大漲30%，但也隨著10年期美債殖利率陡升，一度回檔超過20%，3月更是遭贖回2.04 億美元，今年至今股價漲幅縮至約8%。

至於另外一檔關注水資源相關產業的ETF「Invesco水資源ETF」(美股代號：PHO)，今年則是上漲超過12%，更在上周突破歷史新高紀錄。

(中時新聞網)