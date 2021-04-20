歐股在上周五刷新高點後，本周連二跌；大型煙草公司拉低英股表現，許多國家的股市指數也曾疫情前高點回落。另外俄羅斯地緣政治緊張升溫，歐洲多個國家疫情再度惡化，打擊了樂觀信心。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤下跌0.91點或0.21%，為441.28點。該基準指數今年以來已上漲超過10%。

英美菸草、帝國菸草(Imperial Brands)、瑞典菸草商瑞典火柴(Swedish Match)皆在早盤下跌在1.7%至5.6%之間。拜登(Biden)行政團隊正考慮對菸草公司提出要求，在美國銷售的所有香菸需降低其尼古丁含量水準。

英國藍籌指數FTSE 100下跌0.4%；德國藍籌指數DAX持平，法國CAC指數跌0.3%。

法國食品商達能(Danone)跌0.9%；儘管公司維持財測目標，要在今年下半回復獲利成長。

瑞典醫療設備商Getinge大漲7.7%；該公司報出第一季核心獲利增加。

(時報資訊)