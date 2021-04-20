台灣世界展望會邀請台灣民眾看見青少年們在人生發展上的迫切需求，願意接棒響應「好young計畫、用愛接棒」。（展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請台灣民眾看見青少年們在人生發展上的迫切需求，願意接棒響應「好young計畫、用愛接棒」。（展望會提供／林良齊台北傳真）

來自東部山區，今年高三的小傑（化名），從小是台灣世界展望會長期關懷的孩子，升上國中後，小傑參與了展望會在花東地區開辦的「原鄉青少年職業培力」方案，此方案培力青少年接觸木工、水電、烘焙等等職業技能，幫助他們了解自我、激發潛能、找到人生方向不只有機會預防國中中輟、高中休學的問題，倘若孩子未來畢業後不繼續升學，計畫投入職場，他們也已做好預備、充滿競爭力。

台灣世界展望會針對長期關懷的高中職進行調查，超過半數表示為了補貼生活與教育費用，必須長時間打工而影響學習、跟不上課業進度，甚至面臨延畢、休學的困境，顯示經濟扶助是最迫切需求。另近四年來，全國高中職畢業生平均升學率為82.6％，但展望會長期關懷的孩子於高中職畢業後的平均升學率為78.5％，明顯低於全國平均。高中職畢業後未再升學的孩子，多半選擇直接就業，因此探索職涯、培養一技之長等預備未來能力的方案，亦是極為需要。

台灣世界展望會於全台長期關懷服務近4萬5000名經濟弱勢家庭兒童，目前仍有超過600位展望會服務的13歲以上、像小傑一樣的經濟弱勢家庭兒少仍在等待資助人陪伴關懷，邀請台灣民眾看見青少年們在人生發展上的迫切需求，願意接棒響應「好young計畫、用愛接棒」；捐款可洽02-2175-1995或展望會官網。

(中時 )