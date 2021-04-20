來自東部山區，今年高三的小傑（化名），從小是台灣世界展望會長期關懷的孩子，升上國中後，小傑參與了展望會在花東地區開辦的「原鄉青少年職業培力」方案，此方案培力青少年接觸木工、水電、烘焙等等職業技能，幫助他們了解自我、激發潛能、找到人生方向不只有機會預防國中中輟、高中休學的問題，倘若孩子未來畢業後不繼續升學，計畫投入職場，他們也已做好預備、充滿競爭力。
台灣世界展望會針對長期關懷的高中職進行調查，超過半數表示為了補貼生活與教育費用，必須長時間打工而影響學習、跟不上課業進度，甚至面臨延畢、休學的困境，顯示經濟扶助是最迫切需求。另近四年來，全國高中職畢業生平均升學率為82.6％，但展望會長期關懷的孩子於高中職畢業後的平均升學率為78.5％，明顯低於全國平均。高中職畢業後未再升學的孩子，多半選擇直接就業，因此探索職涯、培養一技之長等預備未來能力的方案，亦是極為需要。
台灣世界展望會於全台長期關懷服務近4萬5000名經濟弱勢家庭兒童，目前仍有超過600位展望會服務的13歲以上、像小傑一樣的經濟弱勢家庭兒少仍在等待資助人陪伴關懷，邀請台灣民眾看見青少年們在人生發展上的迫切需求，願意接棒響應「好young計畫、用愛接棒」；捐款可洽02-2175-1995或展望會官網。
(中時 )
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