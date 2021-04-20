桃園市觀音區新坡某物流倉庫火警20日下午發生火警，現場無危險物品且無人員受困，倉庫存放著五穀雜糧，燃燒面積仍待調查，桃園市消防局第三大隊共派出57名消防人員、22輛消防車及1輛救護車。

新坡某物流倉庫因不明原因而起火，現場大量黑煙直衝天際，57名消防人員儘速到場支援，所幸目前無人受困，損失金額、起火原因仍待調查。

(中時 )