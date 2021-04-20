桃園新坡物流倉庫起火 大量黑煙直衝天際 16:222021/04/20 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 觀音區新坡某物流倉庫起火，起火原因仍待調查。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市觀音區新坡某物流倉庫火警20日下午發生火警，現場無危險物品且無人員受困，倉庫存放著五穀雜糧，燃燒面積仍待調查，桃園市消防局第三大隊共派出57名消防人員、22輛消防車及1輛救護車。 新坡某物流倉庫因不明原因而起火，現場大量黑煙直衝天際，57名消防人員儘速到場支援，所幸目前無人受困，損失金額、起火原因仍待調查。 土城爆當街擄人飛車追逐 超勇猛議員以車擋人壓制犯嫌 加利陸製口罩混充實名制 負責人辯防護力佳邀法官現場履勘 (中時 ) #新坡 #57 #現場 #物流倉庫 #觀音區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義民雄資源回收場大火 火舌濃煙沖天 03:272021/04/20 社會 台達電宣布電動車充電樁 進駐北基國際全台57座加油站 19:272021/04/19 財經 竹北華城段邊坡層僅帆布覆蓋 居民憂重演悲劇 台鐵將改善 15:102021/04/20 生活 momo富邦媒邁步「永續綠色電商」 綠色生活館業績年增六成 20:542021/04/19 財經 桃市消防局第三大隊 辦理觀音區防火管理座談會 13:272021/04/20 寶島 新買的運動鞋放騎樓遍尋不著 越籍女急哭報警求助 12:262021/04/20 寶島 提升工廠防災意識 桃消舉辦蘆竹區防火管理宣導活動 10:472021/04/20 寶島 默克瞄準未來顯示器材料 同時主打跨界智慧生活應用 12:102021/04/20 財經 長榮與蘆竹消防分隊合作 訓練416人滅火實務經驗 12:342021/04/20 寶島 中華路民宅火警釀3童亡 家屬重返火場招魂場面哀戚 16:592021/04/19 社會 職場》內需市場需求急增 飯店、零售業開徵網羅好手 17:012021/04/20 生活 社會熱門新聞 10大酒後駕車態樣 這些動作會遭警方攔檢酒測 - 社會 雲科大教授被爆不倫戀反控遭威脅 檢認定2人曾交往 - 社會 中市社宅住戶竟是蜘蛛盜 踩陽台造景逐樓偷鄰居 - 社會 西門町知名火鍋店訂35公斤龍蝦突棄單 業者氣炸各說各話 - 社會 懷疑夫有小三 狠妻50萬買兇 教唆2少年砍死出軌尪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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