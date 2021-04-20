旱象未解，外界關注中部地區是否進入供四停三，行政院長蘇貞昌今天表示，目前抗旱中心沒有供四停三規劃。

蘇貞昌今天下午視察緊急抗旱水源應變計畫2.0烏溪伏流水工程，對於媒體詢問水情再嚴峻的話，會不會變成供四停三時，作上述表示。蘇貞昌指出，經濟部一直用盡心力在找水、調水、節水，做得很好，目前抗旱中心並沒有「供四停三」的規劃。

中部地區目前是供五停二，但是管線末端戶因為水壓問題，變成供四停三，蘇貞昌說，末端在供應的時候水未到位，是極少的個案。這次比2015年乾旱時停供後的通水情形有大幅進步，如果還有哪一些末端沒有做到最好，一定由經濟部水利署、台水公司再把它改善到好。

蘇貞昌說，按照經濟部長王美花給他的報告，這次因為久旱沒下雨，不得已「供五停二」，很多受限制地區的民眾，大家都真的看到水庫都快乾了，所以都很主動、很到位，節省下來的水都超過預期，非常感謝，大家也應該肯定。

(工商 )