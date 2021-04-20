印度股市再度被疫情拖累，根據印度溫度計指數的最新數據119.6，已連續兩個月處於「加碼債券部位」區間，但較前一個月下滑，加上4月以來印度股市出現較明顯拉回修正，建議可持續布局印度債券外，也可適度逢低加碼印度股票基金。

4月以來印度Sensex指數出現高檔拉回整理，短線上指數拉回至5萬點大關之下，主要受到新冠肺炎感染人數大幅增加，影響市場信心，外資開始拋售印度股票，出現獲利了結賣壓。反觀內資如共同基金資金、壽險資金持續站在買方，與3月內外資同步買超印度股市出現分歧，顯示國內資金對印度後市展望仍相對樂觀。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度過去一季經濟數據表現強勁，整體環境越趨正面並且有利商業周期復甦，在企業獲利成長與後市展望、企業輪漲等正向情勢，可望抵銷來自疫情的負面消息。再者從供給需求層面來看，由於來自印度國內跟全球需求仍高，因此持續看好與經濟密切相關的行業，例如銀行、貨物、基礎建設、金屬與礦業等表現。

債市部分，瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣指出，印度政府4月持續祭出「印度式QE」政策，持續在債券市場進行買回，有助支撐印度債券價格。近期通膨數據略微升溫，不過主要是來自經濟成長復甦帶動，暫時無惡性通膨疑慮。整體來看，受到全球寬鬆影響，印度債券對存續期間變化較敏感，近期操作策略上持續降低存續期間，並關注信用評等較高的投資等級債券利差收斂機會。

瀚亞印度溫度計指數，是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據劃分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。ICICI保誠資產管理公司是由印度當地最大民營銀行ICICI Bank及英國保誠集團（Prudential Plc）共同成立的資產管理公司，目前固定收益資產管理金額為258億美元，為印度最大。

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