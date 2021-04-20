經濟部統計處公布3月外銷訂單統計，金額為536.6億美元，創歷年同月新高，與去年同期相比年增33.3％，是連續13個月正成長，寫下2010年3月以來的最大漲幅，而第一季外銷訂單金額為1,489.7億美元，為歷年同季新高，年增42.9％，也是2010年第二季以來的新高幅度。

統計處指出，隨全球景氣復甦，終端需求回升，疫後企業與個人生活數位化需求熱絡，再加上國際原材物料行情走高，帶動各大貨品接單全面上揚，3月外銷訂單達536.6億美元，年增33.3％，各主要貨品接單成長均逾2成。

展望未來，統計處表示，COVID-19疫情、美中科技與貿易紛爭等干擾全球經貿之因素仍在，惟隨著各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案， 全球景氣可望持續復甦，加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用 需求強勁，宅經濟、遠距商機延續，以及我國半導體業者高階製程具 競爭優勢，有助延續科技類貨品接單動能，此外，隨全球需求回溫， 國際原物料價格上揚，亦可望推升傳統貨品接單動能。預估，4月外銷訂單金額為500億至515億美元，年增29.8％至33.7％。

(工商 )