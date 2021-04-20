阿里山發生規模4.3地震 彰雲嘉有感 16:232021/04/20 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天下午阿里山發生規模4.3地震。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午4點15分在嘉義縣政府東偏北方47.2公里嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4.3地震，地震深度17.2公里，彰雲嘉皆有感。最大震度在嘉縣番路鄉4級，嘉義市、雲林草嶺、斗六、南投竹山、彰化縣彰化市3級，高雄市桃源、台中市、台南七股2級。嘉縣消防局表示，目前並無災情傳出。 國旅熱潮旺 雲朗觀光集團拉長戰線 推出39天線上旅展 雲朗觀光集團看好國旅熱 連續39天推線上旅展 (中時 ) #發生 #阿里山 #彰雲嘉 #有感 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地震國家級警報5月起統一標準 震度4級以上就收到 16:112021/04/20 生活 地震驚見比基尼辣妹 本尊IG神到了：真實身分曝光 11:212021/04/20 生活 韓國瑜政績奪10年高雄最有感建設 鄭照新嘆：時間是公道伯 13:512021/04/20 政治 雲科大教授被爆不倫戀反控遭威脅 檢認定2人曾交往 11:562021/04/20 社會 國中生遲到被罰學狗叫 嘉縣教育處調查是否違法 15:372021/04/20 生活 助解旱情 學者籲開拓海水淡化廠等多元水資源 11:252021/04/20 生活 海拔100公尺開發須水保 嘉縣議會促修法 04:102021/04/20 地方新聞 「國家級警報」不再大小眼 鄭明典：5月起台北取消3級預警 11:372021/04/20 生活 彰基引進基因療法 血友病患者治癒現曙光 11:522021/04/20 健康 台鐵EMU300型10天內3出包 又發生鬆軔不良 13:002021/04/20 生活 黃嘉俊專心當爸為女兒停拍長片 04:102021/04/20 娛樂新聞 生活熱門新聞 2肉9菜要515元 男控天價自助餐 業者4字回應 - 生活 台灣開放萊豬4個月 1800噸美豬流向曝光 - 生活 汐止鑲金自助餐515元 北市同業看菜色傻眼 當地人揭黑暗真相 - 生活 獨〉十年磨一「院」！台中「飛花落院」和宅美學餐廳4／24開幕 - 生活 - 工商 念台大竟還重考 網看學測資料驚呆：他們都想讀醫牙 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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