今天下午4點15分在嘉義縣政府東偏北方47.2公里嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4.3地震，地震深度17.2公里，彰雲嘉皆有感。最大震度在嘉縣番路鄉4級，嘉義市、雲林草嶺、斗六、南投竹山、彰化縣彰化市3級，高雄市桃源、台中市、台南七股2級。嘉縣消防局表示，目前並無災情傳出。

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(中時 )

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