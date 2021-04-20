過去一整年全世界都壟罩在新冠肺炎的陰影下，台灣還能夠保有正常生活，防疫人員無疑是全台民眾心中的英雄，信義房屋今年繪畫比賽特別以｢我心中的英雄｣為主題，讓小朋友畫出並感謝他們心中的英雄，也許是醫生、救難人員，也可以是日常生活中默默幫助著大家的任何人。活動自即日起至5月31日止，今年不只多增加了網路人氣獎供大家投票按讚，全國賽繪畫比賽各分組獲獎小朋友有機會獲得Apple AirPods耳機或兒童智慧型手錶..等多項獎品。

每年都舉辦繪畫比賽的信義房屋，今年趁疫情緩和許多，希望透過社區繪畫比賽，以「我心中的英雄｣為主題，再次凝聚社區的向心力，除了鼓勵孩子創作外，更希望孩子用心觀察在身邊守護我們的人，透過繪畫傳達對英雄的感謝，讓這份心意變成一幅美麗動人的畫作。許多信義房屋分店不僅邀請親子住戶到店內一起畫畫，更與許多社區鄰里學校一起舉辦繪畫同樂會，藉此讓社區里民互動，雖然社交仍然有距離，但是感情零距離。

近年來信義房屋深耕社區服務，紗窗修繕、環境清潔、社區鄰里聯歡活動..等，讓鄰里住戶互不往來的關係漸漸展開笑容，去年繪畫比賽以｢我的社區｣收集超過5000件作品，遍及1553個社區，舉辦了917場的繪畫同樂會，藉此凝聚社區。信義房屋中壢忠福店店長周逸樵表示，已連續三年與社區合作舉辦社區專屬繪畫同樂會，信義分店全權籌備，社區只要提供場地，除了創造親子歡樂時光，更為社區住戶間創造更多交流機會。社區住戶們表示希望每年都能有類似有趣又有意義的活動，讓社區委員們大讚信義房屋真是好鄰居，同時「預約下一場社區服務」。

信義房屋左營高鐵店在戶外與小朋友一起繪畫，省電環保又有趣。(圖/信義房屋提供)

而南部因為水情告急，往年兒童節的戶外玩水活動紛紛取消，信義房屋高雄漢神巨蛋店立即號召新民國小同學一同繪畫創作，同時邀請里長共襄盛舉，畫出心中的英雄，不只讓小朋友再展笑容，也減少水資源的使用。｢我心中的英雄｣繪畫比賽採「社區幫APP｣線上報名，於110年5月31日前到各信義房屋分店領取圖紙繳交作品，邀請社區鄰里學校的大小朋友共襄盛舉，畫出心目中的英雄。

(中時新聞網)