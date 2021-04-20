20歲女星歐陽娜娜自小以來就是鎂光燈追逐的焦點，不僅長相甜美還擁有極佳琴藝，近年來她將工作重心放在大陸，沒想到日前有網友流出她在活動現場的側拍畫面，發現她的身材十分圓潤，遭網友狂酸，而她也曬出生活照為自己平反，照片中的身材依然纖細。
歐陽娜娜在活動現場的側拍影片在網路上瘋傳，只見她穿著白色襯衫和米色長裙，疑似因為拍攝角度和穿搭，導致她整個人看起來十分臃腫，連腰線都消失，變成「水桶腰」，引來酸民們毫不留情狂酸，「臉也油了，S型也沒了。」、「妹妹，少吃點吧」、「管理一下身材吧」、「女明星門檻這麼低了嗎」。
儘管當下沒有回應，但歐陽娜娜19日在微博曬出美照反擊，只見她穿著黑色長袖針織衫，搭配白色紗裙，身材看起來仍然保持得很好，完全看不出發福的跡象，她的回眸一笑更是讓網友都陷入瘋狂。
照片一出，網友們立刻紛紛狂讚，「今天好有氣質！」、「娜娜又瘦了又變美了」、「好漂亮好！捲髮很好，小裙子很好，瘦了很好，美女萬歲」、「這驚為天人的美貌啊！」、「我暈了我暈了，怎麼會這麼漂亮啊，寶寶這麼穿很好，很漂亮啊」。
(中時新聞網)
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