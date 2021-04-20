水情持續吃緊，經濟部長王美花近日雖表示，新水情燈號暫不調整，不會進入紅燈限水，但新竹市政府20日仍舉行抗旱會議提前部署，除了目前已完成各鄰里135個供水站設置規畫，再加上自來水公司規畫23個供水站，全市總計將設置158個供水站。

市長林智堅今天於抗旱會議中表示，供應新竹用水的寶山水庫、寶二水庫蓄水量都持續下降，氣象局也預測接下來雨情正常偏少，必須做最壞的打算、最好的準備，持續各項抗旱演練、並完成10場次鄰里宣導，希望大家一起省水，目前新竹市已經規畫出全市各鄰供水站，所需水塔都已進入採購階段。

工務處指出，為限水整備，自來水公司也規畫了23個供水站，加上新竹市府規畫135個鄰里供水站，屆時總計全市將有158個供水站，供民眾取水。

新竹市政府20日舉行抗旱會議提前部署，除了目前已完成各鄰里135個供水站設置規畫，再加上自來水公司規畫23個供水站，全市總計將設置158個供水站。（陳育賢攝）

另，消防局目前備有17部送水車，可載運69噸水源，消防局依據「國軍協助執行災害防救工作辦法」規畫申請國軍支援10部送水車，每台送水車，可運載3噸水源。屆時若進入限水階段時，全市將有27部送水車，運載99噸水源，每車專責5至6處送水點位，加速送水。

此外，市府持續號召全民成為「節水達人」，只要5、6月任一期帳單用水量較上期節省超過5％，就有機會獲得Apple Watch。另，市府將持續深入鄰里，辦理抗旱節水宣導說明會，呼籲每人「節水5％」，企業、商家「節水10％」，共度這場抗旱難關。

而經濟部長王美花也在日前表示，新竹市的水情燈號暫不調整，新竹這次雖不會進入紅燈限水，但工業用水要從11％節水增至13％，未來也會在伏流水以外增加水井、調度等方式因應。

市府則指出，目前已與中央合作努力「開源」，包括每日「北水南調」20萬噸、海水淡化1.3萬噸、「RO級」再生水、17口抗旱水井、建築物抽排水再利用。

(中時 )