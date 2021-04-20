有網友在爆怨公社發現，最新貼文停在4月4日，更有人抱怨無法發文，讓85萬名網友崩潰。(圖截取自爆怨公社)

爆廢1公社被滅了！這是爆料公社臉書社團半年內第二度遭臉書無預警關閉，去年10月擁有百萬社員的臉書社團爆廢公社被關，被迫改成立爆廢1公社，沒想到今(20日)下午點開爆廢1的網頁，卻顯示「目前無法提供此內容」，此外，還有網友發現，爆怨公社貼文也停止更新，最新貼文停在4月4日，讓百萬名網友崩潰。

擁百萬社員的臉書社團爆廢公社，去年10月13日遭無預警下架，當時爆系管理員在爆料公社宣布，「13日晚起全爆系社團停止所有活動3天！」管理員無奈證實爆廢已被臉書下架，更說「平台是人家的，反正你臉書說了算」。管理員強調，爆廢公社沒有色情、暴力、血腥、霸凌或歧視等，只有滿滿的抒發心情文和廢文，「臉書的規則我實在不懂，你沒理由想下架就下架吧！爺除了無奈也無法說啥。」

網友們在爆廢公社二館裡討論，爆怨公社目前無法發文，最新貼文也停在4月4日。(圖截取自爆廢公社二館)

爆廢公社被關後，隨即另起爐灶，另成立爆廢1公社，近半年累積了近20萬社員，但今下午點爆廢1公社突然出現無法提供內容的公告，讓爆廢公社半年內第二度被滅。

而擁有85.6萬粉絲的爆怨公社，最近也因不明原因停止更新，最近一則的貼文日期停在4月4日，是由管理員發出的太魯閣號出軌事件貼文，而《中時新聞網》實際瀏覽爆怨公社內的貼文，選「最新貼文」，只能看見管理員所發出的貼文，網友實際投稿則停在3月26日，而另選擇「最新動態」選項甚至還會跑出2019年的文章，讓網友崩潰在報廢公社二館發文，「最近都舊文，怎麼了」、「我也是欸，不能發文」、「只有看到管理員4月的貼文」。

據了解，爆系社團以爆料公社起家，最大的爆料目前已有251萬社員、爆廢也有逾百萬，人數甚至多到必須另開社團以分流，是臉書上相當活躍的社團，板上PO文更是眾多媒體新聞來源之一。

(中時新聞網)