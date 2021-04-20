立法院民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，去年涉嫌捲入毒郵包案，台北地檢署認定，內藏二級毒品大麻膏的毒郵包是柯鈞耀表弟林安逸自美國郵寄來台，柯鈞耀不知情，但柯鈞耀涉嫌吸毒，檢方上月給予柯鈞耀緩起訴處分，命他須自費戒癮治療，檢方依職權送台灣高檢署再議，高檢署20日駁回再議，柯鈞耀獲緩起訴處分，北檢近日將要求他去戒癮治療。

至於柯鈞耀的表弟林安逸涉嫌寄毒郵包部分，因檢方視訊訊問林後，林坦承寄毒郵包來台，北檢已在4月16日起訴林安逸。

關務署和調查局航業處去年6月間抽查發現1件來自美國，裡面是大麻膏，依收信人地址查出發現竟是柯建銘次子柯鈞耀，將柯鈞耀約談到案，並移送台北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令柯以10萬元交保。

檢調訊問時，柯鈞耀表示他沒收到包裹，並不知道包裹裡面是何物，但他想起先前在打線上遊戲時，曾跟表弟林男聊天談到懷疑自己可能罹病，表弟說要寄東西給他個「surprise」，他起疑還要求表弟「不要鬧了」。

檢方透過移民署取得林男出入境紀錄及指紋，確認林男身分，透過視訊跨海訊問人在美國的林男，林聲稱為了表哥病情，想說大麻可能有療效，還跑到美國大麻合法化的某州購買大麻膏，他告訴柯要寄「東西」給柯，柯曾拒絕，他只是想「幫助」柯。

檢察官研判，認為柯運毒罪嫌不足，將柯不起訴，並依職權送高檢署再議，高檢署今年1月駁回再議，柯獲不起訴確定。檢方因柯有毒品陽性反應，另偵處柯涉嫌吸毒部分，3月22日給予柯緩起訴處分，檢方並依職權送高檢署再議，高檢署審核後，20日認為無理由而駁回，柯獲緩起訴確定，須自費戒癮治療。

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(中時 )