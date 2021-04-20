LV路易威登在台首度舉辦家具Objets Nomades展，即日起至28日於台北盛大揭幕；展覽將展出多樣全新Objets Nomades系列作品，包括Zanellato與Bortotto設計雙人組設計的燈籠、Atelier Biagetti以不同尺寸重新詮釋的Anemona桌，全新配色Bomboca沙發與Bell Lamp等。

LV在台並無家具專門店，但在台北101店與麗晶精品店均有相關家具擺飾品，以台灣銷售狀況賣最好就是LV燈具，此次Objets Nomades系列展最吸睛除了沙發外，燈籠罩等設計作品亦相當引人注目。

2012年問世的Objets Nomades系列延續路易威登打造精美旅行用品的悠久傳統。自此之後便開始與世界最知名的設計師合作發揮創意，設計出迷人無比的旅行靈感物件，並由路易威登負責打造。

路易威登Objets Nomades是一個不斷擴展的限量、可收藏家具系列，靈感來自於品牌的旅行 DNA 及其基本精神的重新詮釋。全系列將路易威登的精湛工藝與世界知名設計師的技能交織在一起，創造別出心裁的輪廓、材質與產品。路易威登Objets Nomades系列目前包含一些當代最富創意設計大師所構思的作品，其中包括 Campana 兄弟等以及最新加入的Andrew Kudless。

Objets Nomades系列種類包括吊床、帆布躺椅、搖椅與折凳。每件作品都是一次獨特機會，讓設計師和路易威登創意工匠聯手發揮專業本領，並以自己的想像方式詮釋旅行概念。每件作品都體現他們的共同理念：熱愛精緻材質之美、形式的可能性與精心均衡的比例、複雜細膩的工藝，以及對細節的一絲不苟。

(工商 )