女星何如芸近年回歸螢光幕，拍了8點檔後，近期則再接拍新戲，親民的何如芸平時也樂於在網上分享拍戲趣事和生活近況，而何如芸下午則在臉書曬出10年前舊照，照片中還有女星王靜瑩和郁方，而對自我要求嚴格的何如芸看著舊照，也不禁直呼：「真的不要再跟我說什麼完全沒變的鬼話了...氣史（死）！」

52歲何如芸稍早在臉書曬出10年前舊照，照片中還有好姊妹郁方以及王靜瑩，三女星對著鏡頭露出燦笑，畫面清新、絕美，而當時42歲的何如芸臉蛋白皙、Q彈，顏值俏麗，讓何如芸看了不禁反問：「十年前的照片，是不是看到滿滿的膠原蛋白？」

何如芸近年回歸螢光幕，拍了8點檔後，近期則再接拍新戲。（圖／本報系資料照片）

不過對自我要求嚴格的何如芸，看著10年前舊照，也不禁感嘆自己的容貌，她還直呼：「真的不要再跟我說什麼完全沒變的鬼話了...氣史（死）！」並曬出5個哭臉貼圖，何如芸文末還標記：「FB（臉書）才是歲月的殺豬刀」，發文逗樂一票網友。

何如芸舊照引發網大讚她沒變「現在也漂亮，多了成熟的美，女人的每個階段，都有不一樣的美」、「真的有變...變更漂亮更有味道」、「還是很漂亮，現在多了一份成熟的美」，不過何如芸仍直呼自己當時臉好圓，有網友就留言：「天啊王靜瑩也太美 如芸姐那時候好萌哦！現在是更有歷練 不一樣的美」，何如芸也大讚：「靜瑩真的超美的」。

(中時新聞網)