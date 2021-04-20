吳宗憲牙齒開刀導致臉部腫脹，還來到現場替吳姍儒站台。

Sandy吳姍儒20日出席代言的佳依健康生技新品膠原蛋白補充飲記者會，老爸吳宗憲頂著腫臉現身支持，她至今手上6代言，進帳逾千萬，謙稱：「不是一下子入帳，是分批來的，還要付店裡開銷什麼的，真的很感謝大家的厚愛，我真的沒想到2021是奇蹟年。」母親節即將到來，她打算畫一幅畫送給媽媽張葳葳，還打算帶媽媽去兩天一夜旅遊，「還不知道要畫什麼，只是才剛有這個念頭啦，會再好好想一想」。被問吳宗憲會送什麼，她則笑回：「他要送阿嬤吧。」

Sandy大揭吳宗憲的禮物品味很可怕，「他送過我Hello Kitty禮物，盒子打開是塑膠項鍊，但那是在我國中時；高中的禮物則是他自己，但其實過程我全都知道，他現身在機場，我還要演出很驚喜的樣子，所以他還是不要送禮物，人在就好，健康、平安、消腫就可以啦」。由於張葳葳生日接近母親節，她打算幫媽媽好好過兩個重要節日，「這是不一樣的心意」。

吳宗憲臉腫自嘲豬頭皮。（羅永銘攝）

Sandy正在寫第二本書，坦言很驚訝去年的第一本書仍在排行榜內，「新的一本書跟第一本內容不一樣，大家敬請期待」。

吳宗憲遭毆「腫成豬頭」？ 談館長毫不客氣：該告就告

(中時 )