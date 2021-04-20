畢書盡即將於7月前進小巨蛋舉辦「2021 Bii畢書盡 RE-小巨蛋演唱會」。（粘耿豪攝）

畢書盡宣布7月攻蛋連唱兩場，右為記者會主持人陶晶瑩。（粘耿豪攝）

畢書盡帶來與音樂人Oliver Kim金東炫合作的新歌〈Hold Up〉。（粘耿豪攝）

畢書盡去年出道十周年，原訂去年夏天舉辦的演唱會受疫情影響延宕至今年，他今(20日)宣布將於7月24日、25日，在台北小巨蛋舉辦「2021 Bii畢書盡 RE-小巨蛋演唱會」。他直言，「等了一年半，心情上有點沮喪，不知道該怎麼辦，在寫歌、錄音的時候發洩哭一下。」他將連唱兩場，一開始心情緊張「我可以嗎？」馬上開始練嗓子、健身，現在一切穩定，相信兩場都可以很完美的表現。

他用刺青紀念自己邁向全新的里程碑，日前在身上刺下第5個刺青，他秀出左手指上的羅馬數字，被問符號涵意？他透露：「我都刺跟家人相關的東西。」而他之前刺青最痛的部位在鎖骨，下次想刺小腿或肋骨。弟弟學他刺青，讓他被媽媽唸，「我媽有說不要再刺了」。

他推出韓文單曲〈Hold Up〉，代表他將自我狀態回歸到從韓國來台發展的時候，重拾初心，他也透露新專輯裡，有寫給老婆女兒，也有寫給媽媽的歌，他這次有參與比較多首，因為來不及出專輯，所以先以單曲方式呈現給大家，而他寫也為老婆小孩寫了「很甜蜜、想像未來」的歌曲。

他因疫情關係，上次回家已是前年12月，他說，很想回去看看媽媽，近來媽媽身體不好需要治療，但都跟他說會吃好、出去走走，叫他不用擔心，讓他更想要看看媽媽，希望演唱會時能接媽媽來台北。

他上次演唱會有展露身材，這次也以上次為目標積極健身，他點頭表示：「以往那個目標前進健身房，也有買高蛋白，還有兩個多月，我也希望露的話，讓大家知道我有練。」

「2021 Bii畢書盡 RE-小巨蛋演唱會」4月 24 日（六）中午 12 點將於 KKTIX 與全家便利商店 FamiPort 全面開賣；兆豐信用卡卡友於 4 月 23 日（五）中午 12 點即享優先購資格。

(中時 )