連鎖餐飲集團乾杯(1269)董事會通過2020年財報，受惠下半年營運谷底強彈，一舉賺贏歷年全年獲利、填補上半年虧損缺口下，全年稅後淨利逆勢成長8.1％至0.99億元、每股盈餘（EPS）5.35元，雙創歷史次高，締造逆轉勝佳績。

乾杯董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利3.5元，盈餘配發率約65.42％，雙創歷史次高。以今日交易均價89.61元計算，現金殖利率約3.91％。公司將於6月25日召開股東常會，補選1席獨董。

乾杯2020年合併營收28.09億元、衰退3.03％，仍創歷史次高。因上半年營運偏弱，毛利率降至51.72％新低、營益率降至5.3％近4年低點。不過，在下半年營運強彈帶動下，稅後淨利0.99億元、逆勢成長8.1％，每股盈餘5.35元，雙創歷史次高。

其中，乾杯去年下半年合併營收16.19億元、年增7.06％，創同期新高。毛利率雖降至53.53％，但營益率逆升至10.7％，亦創同期新高。帶動稅後淨利1.35億元、年增達1.01倍，每股盈餘7.27元，賺贏歷年全年獲利，一舉填補上半年虧損缺口。

乾杯表示，去年初兩岸營運雖同受疫情衝擊，致使上半年稅後虧損0.35億元、每股虧損1.92元，集團對此投入各項防疫措施、打造安心用餐環境，同時推出外帶外送、加速生鮮電商平台「乾杯超市」上線搶攻宅經濟，成功減緩疫情衝擊。

隨著疫情日趨平緩、內需消費熱度爆棚，配合體質改造效益逐步顯現、中國大陸補貼措施挹注，使乾杯下半年營運谷底反彈，除了營收及本業獲利改寫同期新高，稅後淨利及每股盈餘更一舉超越歷年全年表現、改寫歷史新高紀錄。

乾杯集團2018年起調整營運策略，歷經3年的品牌調整、門市據點汰弱留強後，已於去年底轉型為以和牛為核心的「牛肉企業」，架構出利用不同牛肉部位的業態模板，有效提升全牛利用、發揮綜效的策略布局。

乾杯去年上半年完成門市據點汰弱留強，並趁勢改裝老乾杯信義店、乾杯板橋列車等多家分店。隨著內需逐步回溫，開創利用既有店鋪非營運時段、專賣和牛堡排的平價品牌「高木食堂」，以及搶攻頂級市場的寵物品牌「乾杯汪汪」，開創營運新動能。

乾杯2021年首季自結合併營收8.08億元，創同期新高、歷史第3高。展望後市，集團重啟兩岸展店計畫，其中台灣擬以既有品牌新展10家店，中國大陸亦將在上海及深圳展店，目標至年底將總店數自目前的42家推升至50家，挹注營運成長動能。

(時報資訊)