澳洲「先買後付」（Buy Now, Pay Later,BNPL）新創公司Afterpay周二宣布，在北美區成為公司的最大市場後，Afterpay正在考慮赴美國上市，讓全球投資人能輕鬆擁有該公司股票。

消息人士透露，這家在疫情期間蓬勃發展的公司，已經聘請高盛作為上市顧問。高盛拒絕對此發表評論。

總部位於墨爾本的Afterpay尚未實現獲利，但受惠於疫情帶動網購激增，以及包括美國等海外市場迅速擴張，其目前市值仍然逼近370億澳元（約287億美元）。

Afterpay周二公布第三財季業績時表示，北美區營收幾乎呈現3倍增長，成長力道超過澳洲事業，並使公司處理過的交易總額較前一年同期成長1倍，達到52億澳元。

在美國上市，可能進一步擴大該澳洲金融科技新星的投資群眾，不僅為企業增長帶來更大的助力，也將使該公司較容易取得資本，為其擴張計畫提供資金。

Afterpay在聲明中指出，公司總部仍將留在澳洲，但未具體說明在美國首次掛牌是採取兩地上市（Dual Listing）模式，還是將從澳洲下市，該公司亦未提供赴美上市的時間表。

周二Afterpay在澳洲股市下跌0.77%，收在每股125.23澳元。與2020年2月疫情爆發前創下的高點相比，其股價已又上漲了逾200%。

(時報資訊)