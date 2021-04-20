經濟部發展前瞻科技與積極布局關鍵專利，全方位智財策略獲國際肯定！科睿唯安(Clarivate)今(20)日頒發2021全球百大創新機構獎給5家台灣機構，分別是工研院、鴻海、廣達，以及首度進榜的華碩及金寶電子，此次台灣得獎機構數再創新高，居全球第三，領先德、英等國。工研院在經濟部帶領下，從全球14,000家機構脫穎而出，在僅有0.7%的上榜率下，第5度獲獎，成為台灣獲獎最多次之機構，獲獎次數亦居亞洲研發機構之首，近5年工研院專利已授權企業915家/次以上，超過4,900件，協助台灣產業保護研發創新、捍衛商機、進攻國際，並積極以專利提升企業優勢，為台灣產業創新注入活水。

科睿唯安副總Rob Davey表示，自2012年以來，每年發表全球百大創新機構報告，表揚全球最具創新精神的企業與機構，2020是史無前例、令人措手不及的一年，在如此困境中，很高興看到今年台灣機構獲選數再創新高，更突顯了全球百大創新機構能成功持續專注並引領創新。報告資料顯示工研院的研發質量及對產業創新的影響力持續在全球百大的前段班，近年積極強化國際布局也開始展現成果。工研院的專利更具有三大特色，一、高度創新，發明專利比例高達98%；二、國際布局，國外專利申請量為國內申請量近2倍；三、專利品質高，引證次數為國際常見衡量專利品質標準，工研院的「高引證美國專利」件數超越其他國際研發機構，如：德國夫朗和斐協會(Fraunhofer)、美國史丹佛研究中心(SRI)等，顯示工研院專利在所屬領域具有高度影響力，品質具國際水準。

經濟部長王美花表示，台灣今年在百大創新機構的表現相當優異，特別是工研院，是全球上榜的五家研究機構之一，她表示，工研院做研發是與產業結合、契合產業發展，經濟部在氣候變遷、節能減碳領域相當重視，期勉工研院產出更多相關的技術與專利，為產業所用。王美花以當年擔任經濟部智慧局長的經歷指出，台灣的專利布局都是基本功，是技術密集非常高的國家。她也指出，台灣缺乏天然資源，政府與產業透過努力研發創新，奠定台灣今日的成果，這是非常了不起的。她也指出，專利不是只有我們現在看到的產品，而是對未來產品的布局，這是非常重要的指標，也是今天台灣經濟表現的重要支撐。

工研院院長劉文雄表示，智慧財產權為國家競爭力之重要一環，如何善用專利，提升企業價值，已是刻不容緩的議題。工研院從兩大面向協助台灣產業取得優勢、搶占商機。首先，積極活化專利，工研院已累積一萬七千多項有效專利，為了讓這些專利能被產業好好的運用，工研院積極推動資本市場連結科技市場，與中小企業信保基金及26家銀行，推動無形資產鑑價、技術加值融資等，讓新創公司可以用專利去融資及創業，提升創新的價值。第二，強化研發，布局早期關鍵專利，工研院希望台灣廠商可以超前部署，運用專利組合概念，藉工研院跨領域的能量，將不同專利整合，用來解決產業問題。

(時報資訊)