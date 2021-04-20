樹德科大設計學院電競學程20日舉行「產官學研攜手培育電競與新媒體傳播人才」揭牌儀式，產官學研代表出席儀式，樹科大校長陳清耀勉勵電競學程師生具有無限創意、科技邏輯、產品具象化等專業，創造出自己的KPI（績效指標）。

中華民國電子競技運動協會（專業電競場域認證）、大專院校體育總會電子競技委員會（樹德科大）、ACER PREDATOR掠奪者（ACER電競盟校）、PLANET 9賽事合作平台、樹德暴風電競娛樂等代表出席。實況主哥吉拉也亮相，現場轉播電競賽。

為推廣電競產業，相關合作單位各司其責，Acer Predator電競盟校持續協助全台優質學校布建電競教室，並舉辦PREDATOR League電競盟校盃等賽事，及開設相關課程或與產業經驗交流，讓合作學校透過盟校串聯平台，進行教育扎根，培育多元電競人才。

樹德科大校長陳清燿（左四）與副校長嚴大國（左三）等人20日出席「產官學研攜手培育電競與新媒體傳播人才」揭牌儀式。（林瑞益攝）

大專院校體育總會電子競技委員會設於樹德科大，是由大專院校體育總會在去年7月的理監事聯席會同意成立，並由提案學校樹德科大擔任首任委員會學校，協助辦理電子競技運動賽事、推展、運動員選訓、教練、裁判進修、講習主辦、國際體育交流活動推展，或刊物發行等。

祕書長余錦亮稱讚樹科大電競學程創造許多指標，包括協會認證場域、成立南台灣第一系所、期待此次五方合作，讓轉播、實況、認證等專業合作無間，建構更健全的電競產業。

除推廣電境外，樹科大也將產業推及至娛樂業，成立「樹德暴風電競娛樂」團隊，除培養實況主與製播人才包含轉播組、賽事組、主播賽評組、影音後製節目組外，未來也將跨足演藝圈，朝全方位的娛樂公司邁進。

(中時 )