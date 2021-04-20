台積電將在美國亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，投資金額高達120億美元，預計2024年量產，對於台積電赴美設廠，台大副校長湯明哲提出陰謀論，強調美政府給予台積電稅收、土地等優惠，但恐怕也會要求台積電將技術轉移給美國半導體大廠英特爾。

湯明哲在《文茜世界周報》節目分享自己對台積電赴美設廠的想法，湯明哲說：「因為英特爾輸掉了，輸掉後開始急了，尋求美政府的幫忙，政府就找台積電來設廠，第一步台積電設廠要多少地、多少錢都沒有問題，但第二步美國要擁有自己的IP，就會開始要求台積電技術轉移，到時候你能說不嗎？」

湯明哲補充解釋，美國最重要的目標還是提升自己的半導體產業實力，所以最後會要求台積電進行技術轉移，「台積電很難說不，美國有了生產設備又有技術，就完成半導體自主。」

針對湯明哲的說法，柯克蘭資本董事長楊應超則認為，英特爾要追上台積電是三、五年後的事，現在英特爾拿到錢後，會先為自己打算，剩下的事情都要二、三年後才會明朗。

儘管如此，楊應超認為台積電赴美設廠還是有詭異之處，「從商業或科技的角度來思考是有點怪怪的，通常科技公司到美國設廠是為了服務當地的客戶，但零件去就不太合理，那麼前面的晶圓代工去美國，那誰去做後續的封裝，如果還要運回台灣測試，再運去大陸組裝，這樣是很不合理的。」

楊應超認為台積電赴美設廠背後目的並不單純，楊應超表示，「至少從商業科技的角度是不太合理的，可能不是自己想去，有點被美國逼去的感覺，因為是真的不太合理。」

楊應超強調，不管是美國總統拜登與英特爾執行長Pat Gelsinger都是為了自己的利益，要把美國半導體產業擴大，第一步先把台積電找去設廠，第二步就是發展自己的晶圓工廠。

台積電將在鳳凰城投資120億美元蓋廠，鳳凰城預計提撥2.05億美元的市府資金協助改善基礎建設，但美國聯邦政府及亞利桑那州政府的補助金額則尚未公開，台積電預計2024年量產，未來5年創造1900個就業機會。

(中時新聞網)