勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心與經濟部水利署南區水資源局及第五、六、七、八河川局，20日在職安署署長鄒子廉及水利署副署長曹華平共同見證下，進行安全伙伴締結簽署儀式，承諾結合雙方資源，共同提升南部及台東地區水利署營造工地安全衛生管理水準，並結合雙方資源就「職業安全衛生管理制度建立」、「工作場所安全衛生設施診斷」及「安全衛生教育訓練」等事項進行合作，全面提升營造廠商自主管理能力及工作者安全衛生認能，朝零職災目標努力。

職安署署長鄒子廉表示，勞工是國家發展的原動力，確保勞工的勞動權益為職安署之職責所在，其中維護勞工生命安全及健康，更是重中之重，因此職安署與水利署基於強化公共工程職業安全衛生之合作理念下，特別針對水利署所屬各區水資源局、河川局等，推動與職安署北、中、南區職安中心締結安全伙伴，由工程主辦機關與勞動檢查機構建構合作平台，就同質性工程共享彼此防災資源，並引導各承攬商共同深化公共工程職安的落實，建構具引導性的施工安全管理作業標準。

職安署南區職安中心主任許峯源也表示，近年氣候異常伴隨強降雨、水位暴漲或土壤坍塌等災害風險，已是未來營造工地(特別是水利工程)管理所需面對之課題，藉由本次安全伙伴締結，可協助水利署督促各營造廠商透過相互稽查、學習及討論，建構出水利工程的職安管理制度，此外，職安署亦可提供相關營造工地安全管理之經驗，並實施工地臨場輔導、舉辦觀摩學習及營造作業主管訓練，以確保水利署所屬工程達到零災害的目標。

(工商 )