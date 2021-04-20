中國人民銀行（大陸央行）副行長李波18日在博鰲亞洲論壇2021年年會「數位支付與數位貨幣」分論壇上談及加密貨幣的監管問題時表示，中國正研究對比特幣、穩定幣監管規則，將來任何穩定幣如果希望成為廣泛使用的支付工具，需要接受更加的嚴格監管，就像銀行或准銀行金融機構一樣受到嚴格監管。

李波表示，比特幣、穩定幣是加密資產，加密資產是投資的選項，它本身不是貨幣，是另類投資，加密資產將來應該會發揮作用，它是作為一種投資工具或者是替代性投資。把它作為一種投資工具，很多國家包括中國也正在研究，也就是對於這樣一種投資方式應該有怎樣的監管環境，雖然這個監管規則是最低的監管規則，但是仍然要有監管規則。要確保對於這類資產的投機不會造成嚴重的金融風險，這是必須要做到的。

中國人民銀行前行長周小川談到比特幣時表示，要區分數位資產與數位貨幣，中國特別重視實體經濟，不管數位貨幣還是數位資產，都要與實體經濟密切結合，為實體服務。周小川並說，對於比特幣這類數位資產衍生品，並非現在要下結論，但是要警惕、要小心。

對於數位人民幣當前的發展，李波表示，數位人民幣的正式推出沒有具體時間表，未來中國將繼續做好試點工作，擴大試點範圍，加強數位化人民幣生態系統，提升系統安全性和可靠性，並制定相應法律和監管體系。

李波強調：「我們已經多次表示，這是一個自然而然的進程，我們的目的不是取代美元，或者取代其他國際貨幣，而是讓市場作出選擇，實現進一步的國際貿易和投資的便利化。」

(旺報 )