迎接母親節，PABLO聯手歐洲百年果餡大廠共同打造莓好馨情「藍莓慕斯起司塔」，標榜選用譽有水果產品領導者、在歐洲擁用果餡之王稱號的果醬界精品「比利時愛迪亞ALDIA」藍莓果餡，濃郁起司搭上酸甜藍莓果餡，讓這款外觀帶有淡雅紫色、略有成熟韻味的起司蛋糕，呈現出彷彿精品般低調奢華，搶攻母親節送禮商機，即日起至4/30預購享有九折優惠，若現場提貨再加贈PABLO迷你塔兌換卷乙張（下次消費不限金額即可使用）。5/1~5/31在門市限時販售，每顆售價758元，可另加80元冷凍宅配，這也是PABLO首次推出冷凍宅配服務。

此外，，PABLO也結合夏日清爽濃郁的紅豆、芋頭、水蜜桃等食材元素，推出「紅豆芋頭麻糬起司塔」、「迷你-黑糖麻糬」、「迷你-水蜜桃卡士達」等季節限定新品。

PABLO金牌起司塔首次大變身，PABLO莓好馨情「藍莓慕斯起司塔」，使用精選兩種起司奶酪烘烤而成的PABLO金牌起司塔為基底底層，向上一層層的堆疊，夾層淋上果粒分明、清爽酸甜的愛迪亞ALDIA藍莓果餡，再覆蓋上由藍莓果餡及鮮奶油製成的淡紫色藍莓慕斯，於塔面擠上打碎的藍莓果餡與卡士達醬拌勻的花朵，最後撒上脆片及金粉製成的金箔脆餅點綴，優雅中帶點奢華乍現。淡雅的外觀、酸甜的內餡，底層『金牌起司塔』有著重乳酪濃郁起司香、精緻綿密、香滑順口的口感，上層則帶有清爽果酸香、顆粒口感的藍莓慕斯，在嘴裡散開多重滋味，是一種甜蜜卻不膩口的精采結合。

每月推陳出新的PABLO季節限定口味，本次小塔推出濃郁黑糖及Q彈麻糬交織的「PABLO迷你-黑糖麻糬」，黑糖的香氣注入卡士達鮮奶油的濃密口感，與麻糬結合出特別的新體驗，每顆售價88元。以及酸甜水蜜桃與經典起司結合的「PABLO迷你-水蜜桃卡士達」，同樣使用在歐洲擁用果餡之王稱號的愛迪亞ALDIA蜜桃果餡，招牌乳酪與經典蜜桃的交合，香甜的蜜桃果粒讓口感再昇華，打造極致味蕾的風味，每顆售價88元。母親節當週5/8-5/9於門市現場購買PABLO迷你起司塔一盒（六入），其中含一個「PABLO迷你-水蜜桃卡士達」口味，即贈送愛迪亞ALDIA杏桃果醬乙個（25克）。

(工商 )