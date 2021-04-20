迎接母親節孝親商機，台北老爺酒店除推出母親節蛋糕，台式、粵式與日式餐廳都有母親節美饌可以選擇，4月25日前預訂Le Cafe自助餐廳及明宮粵菜廳，還能享有超值早鳥優惠，4月30日前至飯店一樓老爺烘焙坊預購圓形或長條蛋糕，立享原價85折優惠。

台北老爺酒店Le Cafe自助餐廳有多種經典台式酒家菜，還有各式海鮮、生魚片、異國料理與甜點，主廚更於母親節餐期加碼推出「龍蝦海鮮湯」、「義式酥炸海鮮」、「爐烤小羔羊」以及「紅酒」等豐富菜色!除了4月25日前訂位成功並預付訂金，即享免一成服務費的早鳥優惠外，餐廳更推出超值滿額加碼活動，賓客凡於母親節前一週－5月1至2日下午茶時段消費滿3,000元，或於母親節當週5月8至9日午餐時段，消費滿5,000元，即可於5月底前憑發票，以刷卡或付現方式，至一樓老爺烘焙坊以6折的超值價格購買圓形或長條蛋糕。

台北老爺明宮廳於5月8至9日推出期間限定的母親節豪華合菜，豐富內容包含明宮冠軍迎賓盤、老爺冠軍佛跳牆、乾燒海大蝦、燒汁牛小排拼腐皮捲、陳皮薑絲蒸龍虎斑、瑤柱虎掌扒時蔬、花旗參燉烏雞、櫻花蝦烏魚子糯米飯、精選水果盤，及養顏美容聖品－棗皇銀耳燉桃膠，每桌16,800元。4月25日以前預訂，除了享早鳥優惠免一成服務費外，更加贈果汁暢飲、紅酒2瓶，以及超人氣夏威夷果仁母親節蛋糕乙條。

台北老爺「中山」日式料理嚴選高級時令食材，於5月1至2日、5月8至9日，午、晚餐時段，精心推出精緻典雅的母親節日式套餐，內容包含鮑魚佐有機湯葉、上選生魚片、蟹肉福袋煮物、極鮮握壽司、明蝦綠竹筍天婦羅、和風酵母豬、紅喉魚味噌風味、澎湖海菜蛤蜊清湯、水果盤及母親節蛋糕，每位2,800元+10%。(CLR券恕不適用)

除各餐廳母親節饗宴，老爺烘焙坊今年母親節亦由烘焙坊林呈憲設計推出造型蛋糕，主打「記憶中最愛的美味」，4月30日前至飯店一樓老爺烘焙坊，現場預購任一款圓形或長條蛋糕，可享85折優惠。(蛋糕提貨期間為4月23日起至5月31日，CLR券不適用。

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