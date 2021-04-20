法務部行政執行署新北分署今（20日）上午執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，前往6位義務人住居所執行催繳罰鍰，6人共積欠160萬元罰鍰，其中29歲陳姓男子裁罰金額最高達80萬元，僅1人表示已提起訴願，其餘5人由親友轉交現場執行通知書。

新冠肺炎防疫期間，為防止疫情擴散，各縣市政府針對未遵守防疫規定民眾予以重罰。法務部行政執行署新北分署今（20日）上午配合行政執行署全國同步執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，前往新北市轄內6位義務人住居所執行催繳違反防疫規定罰鍰。

主任行政執行官黃有文表示，6位義務人分別遭裁罰10萬元至80萬元不等的金額，10萬元3人、20萬元1人、30萬元1人、80萬元1人；遭裁罰事由均為不遵守防疫規定，多次外出趴趴走。

6位義務人中曾有2人辦理分期繳納，但未依分期條件履行。其中33歲林姓女子近幾年有多次出國紀錄，於今年初違反居家檢疫規定，遭裁罰20萬元，經書記官以其母親提供的電話向義務人催繳，林女表示已提起訴願，請求延緩執行。

至於另外5位義務人因行蹤不明或未居住於新北分署轄區內，已當場透過親友轉交現場執行通知書。

新北分署呼籲，違反防疫規定遭裁罰的義務人，應自動繳納罰鍰，如無法一次繳清者，得申請辦理分期繳納，辦理分期繳納後，如經濟狀況無法依原分期條件履行，得再申請調整分期條件，延長分期期數、降低每期繳納金額。

另依據訴願法第93條第1項規定，提起訴願原則不停止執行。義務人如不自動繳納罰鍰，亦不理會新北分署的執行通知，將進一步強力執法，手段包括查封動產、不動產及限制出境、出海與拘提、管收等，以達到防疫裁罰目的。

(中時 )