台中市新民高中今年歡慶創校85周年，為展現過去的教學成果、迎接未來邁向百周年，校方今天開始舉辦一系列活動，包括結合校內專業7群13科別的「歡喜85創藝嘉年華」教學成果展、在地走讀、校友回娘家等，27日還有盛大運動會與慶祝會。

新民高中董事長劉昭惠表示，一所學校經營到85周年是不容易、也是高興的事，新民一路走來憑藉全體師生、歷任校長與董事會全力支持，雖曾經歷連薪資都發不出的情況，但老師不拿薪水也願意上班教學，把學校支撐起來，透過創校85年的慶祝活動，盼分享學校近幾年的表現與教學成果，呈現新民有技職、有普通高中與藝術、體育專科的特色。

「85年是為新民的100年而努力！」校長薛光豐則說，近幾年受少子化影響，許多私立學校面臨困難，但新民的招生成果都是滿招，顯示教學成效受肯定。學校藉由肯定與鼓勵學生的方式，帶領學生成長、展現成就，這才是辦教育的目標，盼讓孩子「看到自己是鑽石、而非玻璃珠」。

新民高中校慶系列活動之一的「新民青陽茶會」，展現校內社團學習成果。(林欣儀攝)

走過85周年，新民從原本的商、工科高職與進修部學校，逐漸增設包含普通高中、音樂班與國中雙語班的中學部，成為具指標性優質高中，校方強調，教學成果展包括有外語群的精彩話劇表演、藝術群的巡迴演出、設計群的得獎作品展示，以及機械群專題創意科展、商管群全國專題製作、餐旅群拍攝的旅遊影片等。

新民高中85周年慶祝活動包括19至27日登場的在地走讀、年度好書展，今天起至27日的成果展，24日將舉辦「八五薪傳賀團員慶祝會」、邀請校友回娘家與園遊會，27日校慶當天則有盛大慶祝大會，最後由4月30日、5月1日在中山堂舉辦的音樂班暨表演藝術科年度演出為系列活動畫下圓滿句點。

(中時 )