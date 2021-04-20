丁怡銘嗆游錫堃辦公室？ 王世堅怒批：很可惡！罪加一等

行政院顧問丁怡銘傳出曾致電立法院長游錫堃辦公室開嗆，但行政院發言人羅秉成昨否認傳聞，並呼籲媒體自律，但此事也引起各界高度關注。對此，台北市議員王世堅痛批丁怡銘十分可惡，「罪加一等」，而針對丁怡銘回鍋行政院擔任顧問，他則狠嗆蘇揆是「抓一條蟲搔自己癢」。

王世堅今(20日)受訪時表示，這是中央的議題，他不方便去評論，但如果丁怡銘真的有打電話到游院長辦公室騷擾，他認為丁怡銘很可惡，「四個字啦，罪加一等」，他指出，立法院是最高民意機構，應該被所有人、尤其是行政單位尊重，請丁怡銘搞清楚這點。

王世堅指出，行政院現在是多事之秋，過去他們很強的時候會批評他們，但現在蘇內閣自己風雨飄搖，「所以蘇院長自己看著辦」，王世堅還說，「你不要抓一隻蟲，放在屁股搔癢」，並指蘇揆任用丁怡銘當有給職顧問，「你自已經夠慘了，還抓一條蟲來搔自己的癢，那...各安天命啦」。

此外，針對丁怡銘打電話開嗆一事，游錫堃今天表示，立法院與行政院都是憲政機關，應該相互尊重，有什麼事情應該循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾。至於當時的情況如何，游錫堃則說，細節的部分他不談，但既然都是憲政機關，就要平等尊重。而被問到丁怡銘此舉是否不尊重立法院時，游錫堃回答，只要循正常管道，可以避免紛擾。

(中時新聞網)