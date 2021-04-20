有些人報復心很強，如果惹到他們後果不堪設想。星座網站「星座上上簽」點名天蠍座、處女座、摩羯座被惹火後非常會記仇，而且有仇必報，報復手段又非常可怕，甚至不會真正原諒對方，如果想要安穩的過日子，千萬不要得罪他們。

▍1.天蠍座

天蠍座擅長隱藏真實想法，旁人很難猜透他的心思，而且他們有仇必報，如果惹他生氣，他會想盡各種辦法來折磨對方，就算暫時沒機會回擊，他也會記仇記很久，只要找到時機立刻加倍奉還。他們表面上的樣子和實際內心想法完全不一樣，就算當下笑笑的原諒，也難保他不會在未來找機會算帳。天蠍座並不會主動傷害他人，但是面對想要害自己的小人時，絕對是心狠手辣、毫不留情。

▍2.處女座

處女座很聰明，性格低調，不輕易得罪他人，他們心思很細膩，雖然相處起來很舒服，但也是惹不起的狠角色，他們觀察力很強，看起來與世無爭，其實非常小心眼，只要感覺被欺負，他們絕對會找機會報仇，無論對方逃到天涯海角，他都有耐心去尋找，只為了出一口氣。處女座很愛面子，自尊心強，如果有人在他背後說閒話或觸碰他們的底線，他會選擇最可怕的報復方式回擊，完全惹不起。

▍3.摩羯座

摩羯座習慣把想法悶在心裡不說出口，如果被惹火了可以記仇非常久，而且報復的手段非常激烈，就算同歸於盡也在所不惜。他們會把對方的醜事和缺點一一記下來，抓到機會就搬出來批判，讓對方無地自容，而且他們記仇、報復這個過程會不斷循環，很難有完結的一天，因此千萬不要得罪摩羯座，他們實在是太難纏了。

(中時新聞網)