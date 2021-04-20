長榮機組員洪湘盈（右）透露，航班數大減時，阿嬤還自掏腰包貼補她交通費，讓她深感暖心。（姜霏攝）

去年因疫情猖狂肆虐，導致各國逐漸關閉國門，各個行業大受影響，尤其航空業更是遭逢巨變，中央為協助因應疫情而無法正常工作的在職勞工，設計了一系列「充電再出發訓練計畫」，鼓勵機組員利用暫時減少正常工時的時段參與課程，發展個人所需技能，藉此維持生計、穩定就業。

桃園市長鄭文燦20日親臨長榮航空公司訪視機組員「充電再出發訓練計畫」，他表示，機組員為防疫的第一線、海嘯的第一排，航空業因疫情遇到了很多的挑戰，所幸航空業人員這一年當中，雖然航班、工作收入都減少了，但仍然極力撐住；他提到，主要幾家航空公司目前都在進行各種計畫，讓航空公司能永續經營，「充電再出發訓練計畫」會延長至年底，桃園市也是申請數最多的縣市，目前已經申請了2億餘元。

長榮航空機組員洪湘盈談到，剛面臨航班數大量縮減時，一度徬徨、恐慌，阿嬤甚至拿了500元給她貼補交通費，讓她陷入迷茫與無助中，爾後配合中央的訓練計畫，學習了未來可以運用在職場上的技能，也讓自己接觸不少從未嘗試的領域，敞開國門的那天就在不遠處，相信自己屆時也做好萬全的準備。

中央補助的勞工訓練津貼比照每小時基本工資發給，每月120小時為上限，最高可補助至19200元，補助事業單位訓練費最高達350萬，補助項目包括講師鐘點費、外聘講師交通費、教材及文具用品費及工作人員費。

(中時 )