20日傳出，因嗅到航空旅行將出現強勁反彈商機，世界上最大飛機租賃業者之一的杜拜國營航空公司(DAE)，將砸18億美元擴充旗下波音737 MAX機隊。

據悉，涉獵先買下，後回租客機業務的DAE，已向美國波音公司下了15架737 MAX 8型客機訂單。同時，這也是DAE直接向波音購買此型號飛機。

2018年開始，陸續發生過兩次墜機空難之後，波音737 MAX已於2019年3月被勒令停飛。經過一年多調查，直到2020年底左右，才又被放行。

DAE表示，全世界有愈來愈多政府機構放行波音737 MAX，隨著區域性旅行漸漸恢復正常，相信購買這種飛機是正確的選擇。

2020年，DAE與美國航空(AA)簽署了一項買下回租的協議，共要交付18架新的波音737-8飛機，目前也只還剩一架尚未交貨。

在美國航空之前，DAE也與巴西高爾航空(GOL)履約一份5架波音737-8的類似商業模式合約。

737-8型客機屬於737 MAX系列，波音希望能提高燃油效率，以增加可靠性與靈活性。此外，這種單走道飛機能飛3,550海浬，也比之前上一代多飛600英里。

(時報資訊)