港股開低走高，午後反覆，在尾盤拉高。

周二香港恆生指數收漲29.58點或0.10%，為29135.73點。國企股(H股)跌7.08點或0.06%，為11085.87點。交易所今日成交約1748億港元。

指標大型科技股個別走。騰訊跌0.7%，阿里巴巴跌1.63%；小米和美團走高。

碳中和概念股走高。龍源電力漲8%；大唐新能源漲10%；中廣核新能源漲2.5%。

美團漲1.5%，報293.6港元，較273.8港元配股價高出7.2%。據市場文件，美團將以每股265至274港元價格配售1.87億股，最多籌資512億港元；依據美團近日股價，配售價將折讓5.5%至8.37%。美團還將發行30億美元可轉讓債。美團希望將新籌募資金用於新技術開發，包括無人自動送貨車等。

恆大汽車小漲0.7%。該公司遭媒體爆料，在上海車展展示的車型皆是模型車，九輛展示車皆配備保全，不允許民眾近距離觀看。恆大汽車目前仍尚未實現量產。

在周一大跌20%之後，呷哺呷哺收漲3.3%。該公司近期股價下挫，被檢討與高層的離職有關，另外消費者對於產品口味不斷更新，單靠小火鍋單一暢銷款很難持續成功。

(時報資訊)