智晶(5245)將參加明天開展的智慧顯示展覽會，此次展會將披露觸控式顯示器、穿透式顯示器、微型顯示器、屏下指紋辨識系統等四項系列新品。

智晶只要在研發與製造PMOLED面板，將OLED基板輕薄特性結合觸控技術，嵌入在各種應用產品，家電像是智慧遙控器、牆壁智慧開關、室內溫濕度顯示器、電視機上盒、廚房電飯煲、烤箱、破壁機、冰箱、洗衣機、吸塵器；健康醫療產品像是血氧儀、檢測儀、注射器；此外也因為OLED的電子、機械、光學等特性，而用於穿戴可攜裝置、電腦周邊、工業控制、汽車周邊等產品。

智晶表示，近幾年在開發市場策略採用錯位競爭，利用OLED光學特性，在光學市場推出透明與微型顯示，讓OLED面板在光學市場爭奪中嶄露頭角。此次在展會，智晶披露穿透式面板，以嶄新透視設計，集成光學所需要的高穿透、高分辨率、廣視角等技術，創建虛實整合圖像；智晶最大的透明顯示用在航太，供輕航機當抬頭顯示器；其次是智晶標準品4.1吋，用於車用抬頭顯示器，能讓駕駛者直視前方與周遭環境完美協調，在陽光下仍能優異的顯示資訊，協助駕駛者擁有安全行車體驗。智晶還有穿透率高於95％的透明顯示器新品，大約0.6吋，提供測距資訊與對位準星，適用於瞄準器、狙擊鏡、高爾夫球測距儀等，加上OLED廣溫域特性，可應用極地氣候使用的專業攝影機。

當所有廠商都在大尺寸面板競爭，智晶將PMOLED面板創新再造，讓小尺寸進走高單價及高端科技。運用過去五年的可撓式面板研發經驗，將薄膜封裝技術用在微型顯示器的設計上，使面板微縮至如圖釘般大小，目前最小尺寸可至0.29吋，是PMOLED業界最小微型顯示器。

微型顯示面板是近眼顯示裝置關鍵因素，微型顯示器需提高顯示性能與解析度，才能滿足各式應用需求。像是運動眼鏡需求，除了微型顯示面板要低功耗、尺寸輕薄小、減少光學引擎重量外，終端廠商將產品再結合心率、速度節奏、溫濕度等感測器，能讓運動員可以更專注於身體的協調；亦可應用在製造工業，例如提供工程師確認的儀器數值、進行的步驟；在車用、航太與軍事的延伸應用，例如先進輔助系統資訊、戰場作戰數據、輔助方案制定。

(時報資訊)