第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」吸引上百位優秀人才報名，在中天新聞轉型數位平台後，因內容多元化的媒體特性，有許多參賽者都是跨界來投遞資料，像是幻術師賀國熹、韓語老師廖嘉玉、曾任兒童台「太陽哥哥」的潘金樹、加拿大籍模特兒且有節目經驗的泰樂、祝釩剛哥哥祝鏘博，還有本身已是知名卿訴琳聲YouTube直播主的曾主卿等，都在參賽者名單之列，光從每一位的背景就能嗅出這一屆網紅.主播選拔大賽競爭激烈。

眾多參賽者中，不乏高學歷畢業生，有來自美國華盛頓大學、西雅圖太平洋大學、英國劍橋大學、清華大學等，另外台灣七大傳播學院，包括政治大學、台灣藝術大學、世新大學、銘傳大學、輔仁大學及淡江大學、文化大學等也都有學生前來角逐，各校優秀學生將在這次選拔大賽強強對戰。畢業於劍橋大學博士班的參賽者戴莉，參賽動機主要是自己是位期許新聞媒體能夠客觀傳達多面性事務給大眾的學者，勉勵自己若能加入中天，在這資訊爆炸的時代，能夠繼續保有初心維持健康的媒體生態。

中天主播選拔大賽參賽者祝鏘博。(中天電視台提供)

「太陽哥哥」潘金樹在報名資料中表達，想進中天開設兒童專屬新聞節目的想法；祝鏘博則提及，他雖非專業，但認為許多新聞內容都富有煽動人心、帶動情緒的功能，精采豐富的劇情讓他想嘗試做新聞。外國人泰樂則是抖音帳號就有近10萬粉絲，在網路已有聲量。考量每位參賽者都滿懷抱負且積極爭取，評審團經審慎討論，深怕有遺珠之憾，決定在原有的『網路新聞主播組』、『新聞 YouTuber/直播記者組』之外，針對不符合參賽限制者，再新增『外掛組』，像是祝鏘博、潘金樹、泰樂等也能有機會在賽制中PK對擂，進而讓更多人才一起到中天為夢想打拚。

擔任評審之一的中天主播洪淑芬，提出她對選拔大賽的海選評判標準，她花許多時間仔細並反覆檢閱參賽者履歷，其中最能吸她眼球的就是參賽者外型，「因為網路世界第一印象，就是出現在視頻上的吸睛程度，外型不一定得俊俏美麗，而是參賽者必須有個人的特色和魅力」。她被許多參賽者的熱情打動，紛紛為他們打氣，因海選評比以書面為主，較難看出選手真實一面，她期許晉級參賽者：「接下來面對複賽，以及總決賽的『鏡頭之爭』，放鬆心情、展現個人風格，把評審當成觀眾，努力吸住評審的眼球，加油」。

中天主播選拔大賽參賽者泰樂。(中天電視台提供)

第一屆「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」晉級名單20日已公布，即日起每位入圍者展開網路人氣票選，將持續至5月7日，網路新聞主播、新聞YouTuber/直播記者各組獲得人氣王票選前3名者，可無條件晉級5月8日決賽。外掛組的票選結果則將納入決賽成績，但不影響原活動其他兩組的錄取名額，相關活動資訊請至「中天新媒體網紅.主播選拔大賽」官網：https://contest.bhuntr.com/tw/m047npuulzqmydhzbo/vote/149932/149939/11348/

(中時 )